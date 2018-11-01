Опубликован указ о введении военного положения

В "Урядовом курьере" опубликован указ президента о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Об этом сообщает 112.ua.

При этом 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение сроком на 30 дней в 10 областей Украины и ВР поддержала этот указ.

Согласно п. 2 ст. 190 регламента Верховной Рады, "соответствующий указ президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной Радой и немедленно объявляется через средства массовой информации или обнародуется другим способом".