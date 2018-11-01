Подразделения ООС привели в полную боевую готовность

Из-за обострения на Азовском море подразделения и воинские части Объединенных сил приведены в полную боевую готовность, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность. Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет», – говорится в сообщении.