Все КПВВ работают в штатном режиме

Все КПВВ работают в штатном режимеСегодня, 09:49
Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 39,6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы
За прошедшие сутки отмечалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, вчера через КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил проследовало 39,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 9120 человек и 1140 транспортных средств;
"Марьинка" - 8065 человек и 1355 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7565 человек и 1470 транспортных средств;
"Гнутово" - 3605 человек и 845 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 11245 человек
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" 0/50; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 20/20.
Все контрольные пункты въезда-выезда открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.