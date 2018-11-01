Президент пообещал назначить выборы на 31 марта

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду проект решения о дате выборов президента – 31 марта 2019 года.

«В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться, согласно Конституции, 31 марта 2019 года. Точка», – сказал Порошенко в телеобращении.

По словам президента, военное положение, которое он предлагает ввести, не будет накладываться на начало избирательной кампании.

«Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интересе печется больше, чем о нации или украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций», – подчеркнул Порошенко