КПВВ в Луганской области продолжает работу в штатном режиме в соответствии с графиком

Данные о ситуации в пределах участков ответственности пограничных подразделений из состава Объединенных сил опубликованы Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Так, органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил, принимающих участие в мероприятиях по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии РФ, выполняют задачи в соответствии с планом по усиленному варианту.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в штатном режиме в соответствии осеннему графику.

"О любых изменениях в обстановке или принятых решениях будет немедленно проинформировано как на официальном сайте Госпогранслужбы Украины так и на страницах операции Объединенных сил и Донецко-Луганского регионального управления в сети Фейсбук", - сказано в сообщении.