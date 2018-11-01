Обнародованы переговоры российского командования с кораблями пограничной службы РФ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал перехват переговоров российского военного руководства с кораблями пограничной службы РФ во время спланированной провокации против кораблей ВМС Украины в Азовском море.

«Радиоперехват является фактологическим доказательством целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях в соответствии с указаниями военного и военно-политического руководства Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.