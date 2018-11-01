В Украине проведут частичную мобилизацию

Совет национальной безопасности и обороны поручил Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил провести частичную мобилизацию и учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», которое ввел в действие Президент Петр Порошенко.

«Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди», – говорится в документе.

Также Генеральному штабу безотлагательно поручается подать Президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха.

Также Генштабу поручено внести на рассмотрение СНБО предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения, а также предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.