Администрация Президента опубликовала текст Указа о военном положении

Администрация президента Украины опубликовала Указ №390/2018 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

Отметим, что президент предлагает ввести военное положение сроком на 60 суток - с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 до 14 часов 00 минут 25 января 2019.