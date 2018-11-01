В Луганской области 27 ноября ожидаются сильные снегопады и гололед

В течение суток 27 ноября 2018 по городу Северодонецк и местами по Луганской области ожидаются сильные осадки, в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В связи с этим, полиция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

В условиях движения во время сильных осадков необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно. А при остановке - включайте аварийную световую сигнализацию.

Кроме того, правоохранители советуют водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем кто уехал, быть максимально внимательными и осторожными за рулем.