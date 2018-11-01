Военное положение не повлияет на выплату пенсий, зарплат и соцпомощи

Вице-премьер-министр-министр социальной политики Павел Розенко заявил, что возможное введение в Украине военного положения не повлияет на выплату пенсий, заработных плат и социальных платежей.

По его словам, сейчас много спекуляций о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве.

"Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений", - заявил Розенко.

Он отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат украинцам.

"Прошу остановиться всех "всепропальщиков" в распространении зрады, дезинформации и кремлевских фейков", - добавил министр.