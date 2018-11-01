Порошенко и Столтенберг договорились созвать срочное заседание комиссии Украина-НАТО

Президент Петр Порошенко проводит телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом из-за вооруженной агрессии России в Азовском море.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент начала телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - написал пресс-секретарь Цеголко на своей странице в Фейсбуке.

Позже Цеголко добавил, что Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО.

Порошенко также призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Во время разговора была достигнута договоренность продолжить контакты на высшем уровне.