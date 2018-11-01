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В Северодонецке вооруженный мужчина угрожал устроить взрыв

Сегодня, 12:39 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке вооруженный мужчина угрожал устроить взрывВ Северодонецке вооруженный мужчина угрожал устроить взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Как рассказали в полиции, 26 ноября около 16:00 экипажу патрульной полиции поступило сообщение об угрозе физической расправы. Испуганная женщина рассказала, что муж, с которым у нее возник конфликт, стучал в двери и угрожал взорвать гранату. На момент приезда правоохранителей мужчина уже ушел.

Осмотрев прилегающую территорию, полицейские обнаружили гражданина, который по описанию был похож на правонарушителя. Во время проведения поверхностной проверки у 44-летнего северодончанина был обнаружен предмет, внешне похожий на пистолет. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Северодонецкого отдела полиции.


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