В Мариупольском порту заявили о работе в штатном режиме

По состоянию на 11:50 26 ноября ГП «Мариупольский морской торговый порт» работает в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мариупольский порт работает в штатном режиме. У причалов четыре судна под погрузку. По состоянию на 11.00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидали 10 судов, направляющихся в Мариупольский порт, одно из них простаивает уже более десяти суток. Еще три судна должны подойти к каналу в течение суток», - говорится в сообщении.