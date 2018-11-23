В России назвали имена раненых украинских моряков

В России назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые в результате атаки РФ сейчас находятся в отделении травматологии больницы в оккупированной Керчи.

Об этом пишут росСМИ.

Как сообщается, в медучреждении находятся Артеменко Андрей Анатольевич (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Отмечается, что их состояние стабильно.