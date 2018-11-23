Порошенко потребовал от РФ немедленно освободить украинские корабли и моряков

Президент Петр Порошенко обратился к руководству Российской Федерации с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права, грубо были задержаны и судьба которых неизвестна», - подчеркнул Глава Украинского государства на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Мы требуем срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями и срочно сделать деэскалацию ситуации в Азовском море – как первый шаг, и деэскалацию по другим направлениям», - подчеркнул Президент.

Порошенко отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.