Германия в Совбезе ООН будет ставить вопрос миротворческой миссии на Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что во время членства в Совете Безопасности ООН Германия два следующих года будет ставить вопрос о миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Маас считает, что президент Украины и президент РФ не исключают такой возможности, но имеют разное видение относительно действия мандата, поэтому трудно достичь прогресс.

"Мы хотим наше время в Совете Безопасности ООН использовать также для того, чтобы обсудить миротворческую миссию ООН на Востоке Украины", - заявил глава МИД ФРГ.

Также он констатировал, что минские договоренности в большинстве так и не были воплощенными.

"Несмотря на все сложности, мы не имеем права не испробовать все средства, чтобы придать мирному процессу новый импульс", - рассказал Маас.

Он сообщил, что отмена санкций с РФ возможна только в случае воплощения минских договоренностей. Это является позицией не только немецкого правительства, но и ЕС.