Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекла 31 тысяча человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ проследовало 31 тысяча человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7500 человек и 965 транспортных средств;

"Марьинка" - 6695 человек и 1170 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6265 человек и 1375 транспортных средств;

"Гнутово" - 3005 человек и 825 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8045 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 25/20.