Боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 25 ноября, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник 16 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Травневое, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

"В ходе боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. 26 ноября противник огневой активности в районе проведения операции не проявлял", - говорится в сообщении.