Рада рассмотрит введение военного положения в Украине 26 ноября

26 ноября Верховная Рада соберется на чрезвычайное заседание в закрытом режиме. Президент Петр Порошенко предложит Верховной Раде рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине сроком до 60 дней.

Также возможно введение военного положения в отдельных районах.

"Я як президент, як верховний головнокомандувач Збройних Сил, відповідно до Конституції приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України", - сказав Порошенко.

Принятое сегодня решение не предусматривает объявление немедленной мобилизаций.