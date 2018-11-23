Россия захватила в плен более 20 украинских моряков

В результате атаки российских военных на украинские катера на Азовском море в плен попали более 20 моряков. Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Не менее шести раненых, больше двух десятков военнопленных", - написал он на своей странице в Facebook.

Как мы сообщали ранее, по информации пресс-центра ВМС Украины, российские военные захватили корабли Бердянск и Яны Капу. В настоящее время вопрежденные суда взяты на буксир. Судно Никополь заблокировано и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения.