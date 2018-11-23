Населенный пункт Рассадки снова под контролем Украины

Населенный пункт Рассадки снова под контролем УкраиныСегодня, 13:30
В субботу, 24 ноября, украинские военные провели зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге.
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Как сообщается, операция проводилась силами специальных операций (ССО) во взаимодействии с саперами, под прикрытием подразделений 72-й бригады.
"Силы специальных операций, под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге", - рассказали в штабе.
Отмечается, что военные больше месяца готовились к проведению операции по возвращению населенного пункта под контроль Украины. Месяц назад, разведка обнаружила в Рассадках оккупантов.
"За день до зачистки боевики использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождения там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом у оккупантов подняли украинский флаг", - говорится в сообщении.
Кроме того, в штабе добавили, что населенный пункт до этого уже зачищали подразделения Вооруженных сил Украины, однако, из-за сложности обеспечения и близость позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно.