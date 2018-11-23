Боевики за сутки 7 раз обстреляли позиции подразделений объединенных сил

В течение минувших суток, 24 ноября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, в субботу боевики 7 раз осуществили обстрелы позиций подразделений объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское . При этом, противник 2 раза использовал вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции объединенных сил вблизи Новолуганского и Крымского.

"Вследствие боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий объединенных сил", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данным разведки, за прошедшие сутки, двое боевиков были уничтожены, еще три получили ранения.