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В Оппоблоке высмеяли президентские амбиции Юрия Бойко

Вчера, 22:40 citynews.net.ua | Напечатать

Сопредседатель партии Оппозиционный блок Борис Колесников усомнился, что экс-председатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Юрий Бойко, который баллотируется в президенты от партии Оппозиционная платформа - За життя, может быть единым кандидатом от оппозиционных политических сил.

"Куда он может идти дальше? Он на прошлых президентских выборах набрал 35 тысяч голосов, и поэтому единым кандидатом от оппозиции он может быть только [на выборах] в Лисичанский городской совет (и то, если пройдет)", - заявил он в эфире Радио НВ.

Колесников добавил, что Оппозиционный блок будет искать своего единого кандидата для участия в президентских выборах 2019 года, который будет представлять "промышленников, предпринимателей, лидеров местного самоуправления всей страны, а не только Юго-Востока".


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