В Северодонецке появится новая котельная на пеллетах

В Северодонецке Луганской области на территории школы №18 начато строительство пеллетной котельной.

Об этом сообщает сайт местного городского совета.

«Согласно договору общая сумма работ составляет 2 миллиона 670 тыс. 869 гривен. Начато обустройство фундамента; раскопана траншея, завезены и монтируются фундаментные блоки. Что касается сроков строительства котельной, подрядчик обещает выполнить свои обязательства в течение двух месяцев, то есть до конца года — но при благоприятных погодных условиях», — рассказал начальник отдела капитального строительства Северодонецкого горсовета Андрей Ларин.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Укрспецсервис» из Чернигова.

Строительство котельной позволяет начинать также реконструкцию школьного бассейна, который уже 10 лет не функционирует, сообщили в горсовете.

В ближайшее время планируется строительство еще четырех котельных на пеллетах: для коллегиума, городского дома культуры, ДЮСШ №1 и городской многопрофильной больницы. Кроме того, на средства ЕИБ ведутся работы еще по двум объектам. Это энергостанция ООШ №20 и замена системы отопления в одном из админзданий горсовета.

Данный проект осуществляется за счет средств Европейского инвестиционного банка в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины