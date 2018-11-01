Меловская РГА информирует население о порядке действий при угрозе нападения противника

Меловская райгосадминистрация информирует население о порядке действий при угрозе нападения противника. Соответствующая информация опубликована пресс-службой ведомства.

Так, в числе прочего, в случае угрозы нападения противника нужно включить и постоянно держать включенными репродукторы (телевизоры и радиоприемники). Через эти каналы будут передаваться распоряжения и сигналы оповещения гражданской защиты и рекомендации по действиям в этой ситуации.

Личные документы (паспорт, диплом, свидетельства о рождении, браке и образование, другие важные документы) следует иметь с собой.

Нужно принять активное участие в подготовке защитного сооружения (простейшего укрытия), в изготовлении и подготовке простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, в подготовке индивидуальных перевязочных пакетов, домашней аптечки и медикаментов.

При подготовке к эвакуации необходимо заранее собрать вещи (постельное белье, нательное белье, одежду, документы, деньги, запас пищи и воды на трое суток, средства индивидуальной защиты, аптечку) и держать их в доступном месте, у выхода из квартиры.