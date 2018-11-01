Специальная комиссия создана в Главном управлении Гоструда в Луганской области и начато расследование несчастного случая с тяжелыми последствиями, передает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 19 ноября с горняком в обособленном подразделении "Шахта Горская" ГП "Первомайскуголь".

Согласно сообщению, пострадавший во время транспортировки шахтного оборудования по выработке получил термические ожоги обеих верхних конечностей и спины в результате действия электрического тока. Обстоятельства несчастного случая выясняются.