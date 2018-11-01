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На Луганщине будут судить очередного организатора "референдума"

Сегодня, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области будут судить очередного организатора «референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности ЛНР» в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Станично-Луганского района области по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

«Установлено, что в мае 2014 года гражданин Украины вместе с другим лицом, в отношении которого обвинительный акт направлен в суд, организовали проведение так называемого "референдума в поддержку акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории с. Сотенный (до переименования с. Красный Октябрь) Станично-Луганского района Луганской области», – сообщают в прокуратуре.

«Так, указанный гражданин получил "избирательные бюллетени" с ящиком для голосования и в дальнейшем организовал "избирательные участки" для проведения так называемого "референдума" на улицах населенного пункта. В частности, ездил на автомобиле и раздавал местным жителям бюллетени по поддержке "акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" с целью нарушения территориальной целостности Украины. После проведения голосования указанное лицо передало все бюллетени представителям "ЛНР"», – продолжили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного преступления, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников.

«Между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве и договор о признании виновности направлены в суд», – отметили в ведомстве.


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