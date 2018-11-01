Константинополь 27-29 ноября должен утвердить решение о Томосе

Решение об утверждении Томоса для поместной Украинской православной церкви будет приниматься на заседании Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, - сообщает "Укринформ".

"27-29 ноября Ростислав Павленко (советник президента — ред.) отправляется в Стамбул (Константинополь) для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что в декабре будет собран Собор новой, Украинской автокефальной православной церкви.

Как сообщалось ранее, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, которые обратились к Вселенскому Патриарху с просьбой о Томосе. Собор совершит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты).

Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.