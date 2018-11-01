В Украине с 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в администрирование Национальной службы здоровья, а со временем рецепты на лекарства станут электронными. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также сообщается о потенциальном увеличении количества аптек в программе в связи с чем пациенты смогут получать лекарства еще быстрее и удобнее.

В Минздраве напомнили, что сейчас пациенты уже могут получить полностью или частично бесплатно 261 препарат (из них 59 - бесплатно) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, диабета II типа.

С 1 апреля 2019 года изменится принцип финансирования программы. В частности, вместо распределения средств субвенции по регионам будет работать единственный надежный плательщик - Национальная служба здоровья; вместо заключения договоров между аптеками и департаментами здравоохранения будет действовать прямой контракт между НСЗУ и аптекой.

Кроме того, вместо бумажного рецепта будет действовать электронный. По этому рецепту пациент сможет получить лекарства независимо от места проживания в любой аптеке, которая подписала договор с НСЗУ.

По словам генерального директора ГП "Электронное здоровье" Дениса Мацуя, сейчас уже разработан функционал заключения договоров между аптеками и НСЗУ. Следующий шаг - это разработка функционала для выдачи и погашения электронного рецепта, отметил он.