По данным группы «Информационное сопротивление», в 1 и 2 АК ВС РФ в ОРДЛО наблюдаются проблемы с армейской дисциплиной.

«Защита Новороссии» и воинская дисциплина, судя по поведению наемников и местных боевиков, не согласуются и не имеют ничего общего.

Террористов постоянно обманывают с деньгами – крадут «общаки», не выплачивают «боевые», не выдают форму и амуницию, относятся как к людям второго сорта. Особенно такое отношение задевает местных – со стороны российских командиров и инструкторов. Последние «управляют» подчиненными оскорблениями и физическими наказаниями. Такие случаи бывают и в боевой обстановке