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В Украине зафиксирована циркуляция вирусов гриппа

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшую, 48-ю неделю (12-18 ноября) в Украине впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне. Показатель заболеваемости составляет 428,2 на 100 тыс. населения, что на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 164 826 человек, из них 68% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7% и 8,0% соответственно.

Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

Исследовано 64 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в одном случае определены РНК вируса гриппа типа А не субтипированный.

В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, отмечается спорадическое географическое распространение гриппа.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 84079 человек.


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