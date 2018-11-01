Украина потребовала на переговорах в Минске немедленного роспуска так называемых учреждений "власти" в ОРДЛО. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в "Фейсбуке" по итогам заседания ТКГ в Минске.

"Украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ, сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, непризнание их международным сообществом, их несоответствие букве и духу Минских соглашений, ничтожность их результата". - отметила Геращенко.

По ее словам, поддержка Россией проведенных в ОРДЛО 11 ноября псевдовыбров "отталкивает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их".

"Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и "учреждений республик" в ОРДЛО", - отметила она.