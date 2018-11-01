В Украине по состоянию на утро, 23 ноября, состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей - сухое, в западных и восточных областях местами - мокрое, в Луганской и Харьковской областях местами заснеженное, в Одесской области наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КП "Укравтодор" на странице в Facebook.

Как сообщается, ожидается местами туман, в Закарпатской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях, на остальной территории без существенных осадков.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей сухое, в западных и восточных областях местами мокрое, в Луганской и Харьковской областях местами заснеженное, в Одесской наблюдается местами гололедица", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от -4 до +2. Состояние покрытия - местами мокрое.

"Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 59 единиц техники и 116 рабочий, в дежурном режиме - 797 единиц техники и 1205 рабочих", - говорится в сообщении.