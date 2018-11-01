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Юрий Гарбуз официально уволен с должности председателя Луганской обладминистрации

Вчера, 23:06 citynews.net.ua | Напечатать

Юрий Гарбуз официально уволен с должности председателя Луганской обладминистрацииСегодня, 22 ноября, президент Петр Порошенко подписал указ №383 об освобождении с должности председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза. Соответствующий документ опубликован на офциальном сайте главы государства.

Согласно указу, Гарбуз уволен в соответствии с поданным им заявлением.

Депутат Верховной Рады от БПП Юрий Гарбуз был назначен главой Луганской ОГА в апреле 2016 года вместо Георгия Туки, назначенного заместителем министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

 


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