Юрий Гарбуз официально уволен с должности председателя Луганской обладминистрации

Сегодня, 22 ноября, президент Петр Порошенко подписал указ №383 об освобождении с должности председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза. Соответствующий документ опубликован на офциальном сайте главы государства.

Согласно указу, Гарбуз уволен в соответствии с поданным им заявлением.

Депутат Верховной Рады от БПП Юрий Гарбуз был назначен главой Луганской ОГА в апреле 2016 года вместо Георгия Туки, назначенного заместителем министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.