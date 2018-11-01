Командование российско-оккупационных войск в Донбассе принимает меры для пополнения некомплекта личного состава, а также отбора кандидатов на прохождение обучения в тренировочных центрах в Ростовской области РФ (так называемых "ростовских лагерях"), сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Командование обоих "армейских корпусов" оккупационной группировки предпринимает титанические усилия по дальнейшему доукомплектованию личным составом, вооружением и военной техникой своих подчиненных "частей и соединений", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Так, к проведению обязательных сборов "военнообязанных" привлекаются штатные подразделения обоих корпусов оккупационных войск, на полигонах в.о. территории Донецкой и Луганской областей развернуты полевые лагеря и пункты приема личного состава, обеспеченные необходимыми материально-техническими средствами и инструкторско-командным составом.

"Предполагается не только усовершенствование системы "учета" приписного состава и проведение его усиленной военно-профессиональной подготовки, но и проведение в ходе "сборов" активной агитации относительно приема "всех желающих" в ряды "защитников Новороссии", - добавляет координатор ИС.

Кроме того, в оккупированных Донецке и Луганске развернуты мобильные пункты подбора личного состава для прохождения военной подготовки в "ростовских лагерях". После оформления "документов" будущие "военнослужащие" оккупационных войск отправляются в Ростовскую область РФ на 1,5-2 месяца.

"Там под руководством российских инструкторов они получают навыки по огневой, тактико-специальной и разведывательно-диверсионной подготовке, после чего распределяются и приписываются к штатным частям и подразделениям 1 и 2 АК", - резюмирует он.