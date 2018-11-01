На Луганщине серийному вору грозит до 6 лет тюрьмы

Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении серийному вору ювелирных изделий, денег и иного имущества. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Сообщение от местных жителей о кражах из квартир денежных средств, ювелирных украшений и другого имущества начали поступать в полицию с мая текущего года.

В результате работы правоохранительных органов задержан 39-летний житель Лисичанска, ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений против собственности.

В ходе следствия злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении 9 краж имущества с проникновением в жилища граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим - почти 250 тысяч гривен. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на проверку фактов относительно возможной причастности к совершению других случаев краж имущества из домовладений.

Санкция ч. 3 ст. 185 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.