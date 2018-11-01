В Новодружеске задержали мужчину, который изнасиловал ребенка

Женщина вчера вечером сообщила в полицию, что ее малолетнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Об этом пишет отдел коммуникации полиции Луганской области.

На поиск преступника немедленно был поднят весь личный состав отдела и приданные силы. Подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления, 40-летний житель Новодружеска.

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 3 ст. 153 УК Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное следствие. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет