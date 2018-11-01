Когда и как получать паспорт ребенку с неподконтрольного Донбасса

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей обращаются к правозащитникам с вопросом о том, когда и как получать паспорт ребенку. Об этом сегодня, 21 ноября, рассказали в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, на данный момент все граждане Украины получают паспорт при достижении 14 лет. «Если вы проживаете на временно оккупированной территории, вы можете обратиться в любое территориальное подразделение Государственной миграционной службы на территории Донецкой/Луганской области (НЕ только в Мариуполь/ Северодонецк)», – говорится в сообщении.

Список необходимых документов доступен здесь.

Также правозащитники обращают внимание, что в Государственной миграционной службе работает сервис «электронная очередь». «Обязательно заранее запишитесь и приходите в указанный день и время! Это важно, поскольку в случае невозможности принять вас – не будет выдан документ (справка), на основании которого вы сможете пересечь КПВВ и вернутся домой», – отметили в общественной организации.