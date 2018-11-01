В пункте пропуска на границе с Россией пограничников Луганского погранотряда пытались подкупить

Пограничники Луганского отряда отказались от очередного предложения взятки, передает пресс-служба Восточного управления Госпогранслужбы Украины.

Так, пограничниками Луганского пограничного отряда 21 ноября зафиксирован случай, когда гражданин предлагал неправомерное вознаграждение.

Взятку в размере 2000 рублей РФ гражданин Украины, 1993 года рождения, предлагал старшему пограничных нарядов в пункте пропуска через государственную границу "Танюшовка" за беспрепятственное пересечение государственной границы в направлении из РФ в Украину. Во время беседы с гражданином выяснилось, что он неоднократно пересекал границу через недействующие пункты пропуска.

Факт дачи взятки зафиксирован в установленном порядке. О совершении преступления по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" направлено уведомление в правоохранительные органы. Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции для принятия правого решения.