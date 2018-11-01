В Украине 26 городов областного значения могут стать ОТО

В Украине 26 городов областного значения имеют возможность стать обьединенными территориальными общинами.

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Зубко, это: Хмельник, Доброполье, Константиновка, Мариуполь, Мирноград, Покровск, Новогродовка, Селидово (Донецкая обл.), Бердичев, Коростень, Малин, Новоград-Волынский, Бердянск, Коломыя, Львов, Червоноград, Тернополь, Бережаны, Купянск, Лозовая, Славута, Староконстантинов, Каменец-Подольский, Хмельницкий, Черновцы.

"Житомир уже стал первым областным центром, который создал ОТО", - отметил Зубко.