В ОРДО заявили о задержании «агента СБУ»

В ОРДО заявили о задержании «агента Службы безопасности Украины», который якобы готовил диверсию для срыва «выборов» 11 ноября, сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что 11 ноября «МГБ» в подсобном помещении одного из «избирательных участков» задержало мужчину при передаче устройства с зажигательной смесью «члену комиссии». Тот в свою очередь якобы должен был заложить устройство в контейнер с бюллетенями.

«По плану организаторов теракта, оборудованное электровоспламенителем и таймером устройство должно было сработать после транспортировки указанного контейнера и других – с прочих «избирательных участков» – в «Центризбирком». Впоследствии начался бы масштабный пожар, который мог привести к многочисленным жертвам», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «агент СБУ» задержан.