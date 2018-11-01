ООС: В ОРДЛО ограничение свободы передвижения приобретает системный характер

Украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики на Донбассе не допускают на контролируемые ими объекты наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, сейчас на оккупированном Донбассе ограничение свободы передвижения приобретает системный характер.

"Вооруженные формирования Российской Федерации запрещают попадать на контролируемые ими объекты и территории наблюдателям СММ ОБСЕ, и, тем самым, препятствуют деятельности миссии", - говорится в сообщении.

В частности, на блокпосту возле Заиченко, неподалеку Мариуполя, двое вооруженных мужчин в одежде военного типа не пропустили наблюдателей в населенные пункты Пикузи и Саханка, заявив, что "в этом районе продолжаются боевые действия". Кроме того, на пункте пропуска в районе Изварино боевик приказал патрулю миссии покинуть этот район.

Кроме того, зафиксированы факты недопуска наблюдателей к мониторингу и отказа в проезде через блокпост Новоласпа и вблизи Должанского.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми такие действия российско-оккупационных войск, которые имеют системный характер и приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе операции объединенных сил", - говорится в сообщении.