Коммунальные автодороги Луганской области не готовы к зимним условиям

Проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме по состоянию на 09.00 21 ноября.

Об этом заявили в Службе автодорог Луганской области.

Так, осадки в виде снега и мокрого снега, накрыли Кременской, Попаснянский, Новоайдарский, Станично Луганский и Белокуракинский районы. Дороги чистятся и обрабатываются противогололедными смесями. Для этой работы привлечены 15 комбинированных дорожных машин и 5 погрузчиков.

"Стоит заметить, что с началом зимнего сезона на Луганщине острой становится проблема именно коммунальных автомобильных дорог. К сожалению, коммунальные предприятия, которые подчинены местной власти, очень слабо подготовлены к работе в зимний период", - заявили дорожники.

В частности, 20 и 21 ноября в Лисичанске проезд затруднен на подъемах, а именно по улице Малиновского, проезд на железнодорожный вокзал, проезд через Пролетарск.

По сообщениям синоптиков, в течение недели на Луганщине ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1 до 6 мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.