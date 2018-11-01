В ООН назвали количество погибших мирных жителей на Донбассе в октябре

В ООН назвали количество погибших мирных жителей на Донбассе в октябреСегодня, 10:44
В ООН обнародовали отчет, в котором указано, что за октябрь текущего года на Донбассе погибли 5 мирных жителей.
Об этом сообщается в отчете ООН
Как сообщается, было зафиксировано 18 жертв конфликта.
"В октябре УВКПЧ было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (пять убитых и 13 раненых). В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ, привели к 61% жертв", - говорится в отчете.
Отмечается, что 18 октября текущего года на мине подорвалась супружеская пара. Мужчина погиб на месте, а женщина, получив травмы, звала на помощь. Поскольку в ближайшей доступности не оказалось людей – она погибла на месте. Тела погибших смогли забрать только спустя несколько дней.
Кроме того, возле села Железное 23 октября двое рабочих получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.