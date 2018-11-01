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В ООН назвали количество погибших мирных жителей на Донбассе в октябре

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

В ООН обнародовали отчет, в котором указано, что за октябрь текущего года на Донбассе погибли 5 мирных жителей.

Об этом сообщается в отчете ООН

 

Как сообщается, было зафиксировано 18 жертв конфликта.

"В октябре УВКПЧ было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (пять убитых и 13 раненых). В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ, привели к 61% жертв", - говорится в отчете.

Отмечается, что 18 октября текущего года на мине подорвалась супружеская пара. Мужчина погиб на месте, а женщина, получив травмы, звала на помощь. Поскольку в ближайшей доступности не оказалось людей – она погибла на месте. Тела погибших смогли забрать только спустя несколько дней.

 

Кроме того, возле села Железное 23 октября двое рабочих получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.


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