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Боевики за сутки 6 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики на протяжении прошлых суток, 20 ноября, 6 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

При этом, как отмечается, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхньоторецкое, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазов'ї.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении


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