На хуторе Вольный восстановят электроснабжение

В Луганской области начинают работы по восстановлению энергообеспечения хутора Вольный (часть поселка Золотое-4, Луганская область), который недавно стал украинской территории.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«С первого дня террористы пытаются вернуть контроль над этим важным населенным пунктом, поливая его артиллерийским огнем. Все проблемные вопросы обсудили сегодня в Золотом. Спасибо за сотрудничество бойцам военно-гражданского сотрудничества и специалистам ООО "ЛЭО", которые под обстрелами восстанавливают электросети», – написал он.

Как сообщил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Золотого и Катериновки Константин Ильченко на своей странице в Facebook, вокруг этой проблемы объединились все: районная, местная и областная власть. «Разработан алгоритм действий, приняты необходимые решения, процесс пошел», – отметил он.