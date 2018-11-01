Луганчанка завоевала золото всеукраинских соревнований по каратэ VKF

Луганчанка завоевала золото всеукраинских соревнований по каратэ VKFВчера, 18:07
В Полтаве состоялся чемпионат страны по каратэ VKF среди спортсменов с нарушениями слуха.
Об этом пишет пресс-служба Луганской ОГА.
Сообщается, что Луганскую область на всеукраинском первенстве представила дефлимпийская чемпионка 2017 года, заслуженный мастер спорта Украины Карина Янчук.
Так, по результатам выступлений она завоевала золото в разделе программы «Кумитэ» в весовой категории 61 кг.
Тренирует каратисту Олег Ястребов