Луганчанка завоевала золото всеукраинских соревнований по каратэ VKF

В Полтаве состоялся чемпионат страны по каратэ VKF среди спортсменов с нарушениями слуха.

Об этом пишет пресс-служба Луганской ОГА.

Сообщается, что Луганскую область на всеукраинском первенстве представила дефлимпийская чемпионка 2017 года, заслуженный мастер спорта Украины Карина Янчук.

Так, по результатам выступлений она завоевала золото в разделе программы «Кумитэ» в весовой категории 61 кг.

Тренирует каратисту Олег Ястребов