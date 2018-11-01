Жительница Счастья получила срок за организацию «референдума»

В Луганской области осужден организатор «референдума-2014».

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«По материалам Службы безопасности Украины к семи годам лишения свободы заочно осужден организатор антиконституционного "референдума о государственной самостоятельности ЛНР"», – говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 года жительница города Счастье была назначена на должность «заместителя председателя теризбиркома» и возглавила «территориальную избирательную комиссию» в Троицком районе области. Она активно участвовала в организации и проведении «волеизъявления». Затем женщина стала «депутатом» «парламента» «ЛНР». «Сейчас она скрывается от украинского правосудия на временно оккупированной территории Луганщины, где занимается антиукраинской пропагандой», – отметили в СБУ.

Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в умышленном совершении действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

«Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания преступницы и приведения приговора в исполнение», – резюмировали в СБУ.