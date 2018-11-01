В ЛОГА заявили о срыве отопительного сезона в Рубежном

В Рубежном Луганской области сорван отопительный сезон, 6461 абонент находится без тепла. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что вчера прошло совещание региональной комиссии в связи со случившимся.

По словам и. о. председателя ЛугОГА Сергея Филя, «ситуация выходит из-под контроля местной власти».

В декабре прошлого власти Рубежного утвердили программу децентрализации централизованного теплоснабжения и перевод на автономное отопление социально уязвимых категорий лиц и предоставления социальной материальной помощи на установку приборов индивидуального отопления.

В облгосадминистрации отметили, что на большинстве объектов не выполнены надлежащие условия с внутренней и внешней электроснабжения.

«Облгосадминистрация неоднократно обращалась к городским властям с рекомендациями дать централизованное теплоснабжение жителям Рубежного, которые не установили автономное отопление. Впрочем, городская власть не следовала предоставленным рекомендациям, из-за чего 6461 абонент находится без тепла», – заявили в ЛугОГА.

Филь отметил, что в 2018 году Рубежное из разных источников финансирования получило 136 миллионов гривен. В начале года в городском бюджете было 19 миллионов гривен остатков, 18 миллионов гривен – бюджет развития и 6 миллионов гривен – перевыполнение бюджета.

«Во время его (бюджета – ред.) распределения городской власти не приходило в голову, что будет зима и люди будут мерзнуть?» – спросил и. о. главы ЛугОГА.

В свою очередь, первый заместитель городского головы Рубежного Алексей Башкир заверил, что в случае помощи из областного бюджета, тепло в дома местных жителей вернется к началу декабря.

По итогам совещания мэру Рубежного было поручено безотлагательно провести обследование социально-бытовых условий жителей, которые не установили отопление. Кроме того, городские власти должны исследовать состояние внутренней отопительной системы многоквартирных домов, а в случае необходимости – восстановить ее. Отмечена необходимость обеспечения теплоснабжения жителей города, которые не установили автономное отопление.

Главному управлению ГСЧС Украины в Луганской области поручено начать работу пунктов обогрева в Рубежном.