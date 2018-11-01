Двум городам в ОРЛО ограничили поставки воды

"Лугансквода" сократила водоснабжение оккупированных Алчевска и Перевальска из-за порыва на водоводе. Об этом сказано в сообщении на сайте «госпредприятия».

Так, вследствие порыва на магистральном водоводе Д-600 мм "Хорошанская насосная станция второго подъема – Славяносербская насосная станция третьего подъема" с 8.30 во вторник, 20 ноября, была прекращена подача воды по данному трубопроводу. По этой причине сокращено водоснабжение потребителей в городах Алчевск – на 30% и Перевальск – 20%.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения указанных городов - до 00.00 21 ноября.